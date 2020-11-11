Piyasalarda 'yeni dönem' iştahı

11 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı.

Borsa İstanbul'da, günün ilk yarısında 1.258 puan seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandırarak 1.284 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 9'a ulaştı. Borsada işlem hacmi 50 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

Dolar 7,83'lere kadar çekildi

Dolar/TL, bugün 8,20'nin üzerini test etse de açıklamaların ardından sert düşüşe geçti. Açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden dolar/TL en düşük 7,8314'e kadar indi.

Euro/TL ise 9,21'e kadar geriledi.

Dolar kurundaki sert düşüşe paralel gerileyen gram altın da yüzde 3'lük değer kaybıyla 470 liranın altına geriledi.

Türkiye'nin CDS'i 410'da kadar geriledi

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimler ve değişimler sonrası piyasalara verilen mesajların olumlu karşılanması Türkiye'nin kredi risk primlerine de yansıdı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 410 puana gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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