Piyasalarda yeni hafta 'kırmızı ekranlarla' başladı

29 Haziran 2020

Küresel piyasalar, yeni haftayı kırmızı ekranlarla karşıladı. ABD'nin geçen cuma eksi kapatması ABD vadelilerin düşüşle açılmasının ardından Asya piyasaları da yeni haftaya satıcılı başlangıç yaptı. Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları piyasalardaki karamsarlığın temel gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor. ABD'de birçok büyük eyalette salgının en yoğun olduğu dönemdeki vaka sayılarına ulaşılmış durumda. ABD vadelileri kayıplar sınırlı olsa da Asya borsalarında düşüşler yüzde 2'leri buldu. Avustralya, Japonya ve Güney Kore borsaları yüzde 2 civarı değer kaybederken Çin, Hindistan ve Hong Kong yaklaşık yüzde 1 düşüşte.

Yurt içi piyasalarda ekonomik güven endeksi verisi beklenirken dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta boyunca seyrettiği 6,85'ten değerleniyor. Euro/TL 7,71 düzeyinde el değiştiriyor.

Güvenli liman arayışı altına yarıyor

Altın fiyatları, koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla beraber yatırımcıların güvenli

limanlara yönelmeleriyle yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1.773 dolar seviyesine gelirken,

ABD altın vadelileri ise yüzde 0.5 artışla 1.788 dolar seviyesine geldi.



Koronavirüsün yeniden yayılması nedeniyle ekonomik toparlanmada gecikme olacağı yönünde

endişelenen yatırımcıların risk iştahları düşerken, güvenli liman varlıklarına olan yatırımları

artış gösterdi.

Koronavirüs vakalarında hızlı artış petrol fiyatlarını geriletti



Dünya genelinde koronavirüs vakalarında artışın devam etmesi, ABD'nin bazı eyaletlerinde ekonominin açılmasına yönelik yeni adımların durdurulması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.



Kısmi karantinaların yeniden gündeme gelmesinin akaryakıt talebini vuracağı endişeleri ibrent petrolünün varil fiyatı bu sabah 40,07 doları gördükten sonra saat 08:20 itibarıyla ise cuma gününe göre yaklaşık yüzde 60 düşüşle 40,30 dolar seviyesinde. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü ise yüzde 1,8 düşüşle 37,80 dolardan işlem görüyor.



Analistler, "Salgında ikinci dalga endişeleri gerçek ve canlı. Bu endişeler petrol piyasalarında geçtiğimiz 6-8 haftada gördüğümüz yukarı yönlü havayı sınırlıyor" değerlendirmesini yapıyorlar.

Petrol fiyatlarında yukarı gidişi engelleyen diğer faktörler ise yüksek stoklar ve ABD'de petrol üretiminin beklendiği kadar azalmaması.

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