Piyasalarda yeni hafta nasıl başladı?

21 Eylül 2020

Küresel piyasalar haftaya hafif satıcılı yönsüz bir başlangıç yapıyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 gerilese de Haziran 2018'de gördüğü 568,84 puandaki zirve seviyeye yakın seyretti. Avustralya borsası yüzde 0,5 gerilerken, Yeni Zelanda borsası yüzde 0,6 düştü. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,3 geriledi. Japonya borsası tatil nedeniyle bugün kapalı. ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler civarında değer kaybediyor.

Yurt içinde ise tüm gözler 24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası, PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Türkiye için faiz kararı haftasına dolar/TL, 7,56'dan; euro/TL 8,98 seviyelerinden başladı. Geçtiğimiz hafta dolar/TL rekor seviyesini 8,5839'a taşırken euro/TL de zirvesini 9,0029'a taşımıştı.



Altın 1.950 doların üzerinde, petrol yükseliyor

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle hafif yükseldi. Yatırımcılar Fed'in enflasyona

yaklaşımını anlamak için bu hafta Fed para politikası kurulu üyelerinin yapacağı konuşmaları

takip edecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1,953 dolara yükseldi. Petrol fiyatları, tropikal fırtınanın ABD Meksika Körfezi bölgesinde üretimin bir kısmının durmasına sebep olmasıyla hafif yükseldi ancak Libya'da petrol üretiminin tekrar başlaması

ihtimali ve koronavirüs vakalarındaki artış kazanımları sınırladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43,24 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 yükselerek 42,21 dolarda seyretti.

Artan vakalar endişe; aşı çalışmaları umut veriyor

Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları yatırımcıları tedirgin etse de aşı çalışmalarına yönelik devam eden pozitif haber akışı gündemi belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan ABD'den haftalardır beklenen mali canlandırma planı da piyasalar adına önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya genelinde büyümeye en büyük tehdidi artan vakaların oluşturduğunu söyleyen analistler büyüme ve enflasyonun gelecek yıl kötü anlamda şaşırtabileceğinden korkuyorlar. ABD canlandırma planında ilerleme kaydedilememesi de piyasaları olumsuz etkiliyor.



Danimarka'dan Yunanistan'a kadar Avrupa'da pek çok ülke artan koronavirüs vakalarının

ardından yeni sınırlandırmalar açıklarken, İngiltere'nin yeni bir ulusal tecrit önlemini

değerlendirdiği bildirmesi de endişeleri artırıyor. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.