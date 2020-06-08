Piyasalarda yeni hafta olumlu başladı

08 Haziran 2020

Küresel piyasalar, geçtiğimiz cuma günü ABD'den gelen sürpriz istihdam artışı ve işsizlik oranında düşüş sonrası New York borsaları yüzde 3'leri bulan yükselişle kapanmıştı. Cumadan sarkan iyimserlik havasıyla ABD vadelileri ve Asya borsalarında sınırlı da olsa yeşil ekranlar görülüyor. ABD vadelilerinde ise yüzde 0,20-,0-30 bandında artılar yaşanıyor.

Borsa İstanbul 110 bin puanın üzerindeki seyrini korurken endeks gün ortasında 110 bin 900 puana kadar tırmandı. Dolar/TL 6,78; euro/TL 7,64 seviyesinden değerleniyor. Yurt içinde ise Hazine'nin 2 yıllık gösterge tahvil ihalesi dışında çok önemli bir ajanda bulunmuyor. Bir önceki ihalede ortalama faiz yüzde 9,65 olmuştu.

Asya'da alıcılı gün geride kaldı

Hong Kong haricinde alıcılı bir günün geride kaldığı Asya'da Japonya ve Tayvan borsalarındaki yüzde 1'i aşan yükselişler öne çıktı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.938 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.184 puandan kapandı.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.424 puanda, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.733 puanda seyrediyor.

OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatması petrol fiyatlarına destek veriyor

OPEC+'nın 9,7 milyon varil/günlük üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar uzatma kararı almaları, Irak ve Nijerya gibi Mayıs ayında kotanın üzerinde üretim yapan ülkelerin bunu Temmuz-Eylül döneminde telafi edecek olmaları, petrol fiyatlarına destek veriyor. Mayıs ayında Çin, 11,3 milyon varil/gün ithalat gerçekleştirdi.

Çin'in ham petrol ithalatının Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması da fiyatlara destek veren bir faktör. Brent petrolün varili bu sabah 43,41 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından düne cuma gününe göre 81 cent artışla 43,11 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolün varili de 62 cent artışla 40,174 dolar seviyesinde.

Moody's: Türkiye'nin birçok seçeneği var

Moody's, takviminde yer alan cuma günü Türkiye ile ilgili bir kredi notu değerlendirmesi yayımlamadı. Ancak Moody's iki farklı rapor ile Türkiye'yi değerlendirdi. Raporların ilkinde Moody's, Türkiye'nin negatif görünüm ile B1 olan kredi notu bir dengeyi yansıttığını ifade ederken, ikincisinde "Türkiye'nin cari dış zorlukların üstesinden gelmek için birçok seçeneği var" açıklaması yaptı.



Çin'de beklentileri aşan dış ticaret açığı

Çin'in dış ticaret dengesi ihracatta beklentilerin altında, ithalatta ise beklentilerin üzerinde düşüş yaşanmasıyla tahminlerin üzerinde fazla verdi. Çin'in ABD'den ithalatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 düşüş gösterdi. Aynı dönemde ABD'ye ihracatı ise sadece yüzde 1,2 azaldı.



Çin'in döviz rezervi piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi ve 3,1 trilyon doların üzerine çıktı.