Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları
Koronavirüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor. Küresel borsalarda satışlar devam ederken dolar/TL kuru 6,56'nın üzetine tırmandı.
Piyasalarda, yeni haftanın başlangıcında koronavirüs kaynaklı satışlar devam ediyor. ABD vadelilerinin yanı sıra Asya borsaları güne sert satışla başladı. Brent petrolün varili yüzde 3 civarı düşüşle 26 dolar civarında seyrediyor. Spot altının onsu ise haftanın açılışında 1500 doların altında değerleniyor.
Yurt içi piyasaların veri takviminde mart ayı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Veri öncesinde dolar/TL kuru 6,56 doların üzerinde; euro/TL ise 7,04'lü seviyelerde el değiştiriyor.
ABD vadelilerinde kayıplar saat 08:15 itibarıyla yüzde 4'ü aşan değer kayıpları yaşanırken; Asya borsalarında Japonya hariç eksiler her geçen dakika derinleşiyor.
'ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 30 daralabilir'
Morgan Stanley, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 daralabileceği tahmininde bulundu.
Morgan Stanley ekonomistleri, koronavirüsün ABD'de daha önce öngörülenden daha derin bir resesyona yol açabileceğini ve ikinci çeyrekte gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 30.1 ile rekor daralma gösterebileceğini kaydediyorlar.