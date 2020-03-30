Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları

30 Mart 2020

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükselişler cuma günü yerini düşüşe bırakmıştı. Cuma günü yaşanan sert satışlarda hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılarının davranışları etkili olmuştu. ABD borsaları cuma günkü kapanışlarda yüzde 4'lerin üzerinde değer kaybetmişti.

Borsalar haftaya ekside başladı

Dünyanın birçok ülkesinde salgın etkileriyle mücadele sürerken hafta sonu yayılımın hız kesmeden devam etmesi piyasaların haftaya moral bozukluğuyla girmesine neden oluyor. Haftanın açılışını yapan Asya borsalarının tamamında eksiler görülüyor. Japonya borsası NIKKEI 225, yüzde 3'ün üzerinde 'satıcılı' seyrediyor. ABD vadeliler gece yarısı negatif seyrederken sabaha karşı hafif artıya geçti.

Yurt içi piyasalarda ekonomik veri bulunmazken koronavirüse ilişkin gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL güne 6,50'nin hemen altında el değiştiriyor. Euro/TL ise 7,19 seviyelerinde...

Petrol fiyatları 17 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları, koronavirüs için karantina tedbirlerinin dünyanın en büyük ekonomilerinde artması ve buna bağlı olarak, arzın artmakta olduğu bir ortamda talebin hızla düşmesinin etkisi ile 17 yılın en düşük seviyesine indi.

Çin'den faiz ve likidite hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBOC), 17 Şubat'tan bu yana ilk kez finans sistemine APİ yoluyla likidite enjekte etti ve Aralık 2018'den beri en uzun hareketsiz dönemini sonlandırdı. Banka ayrıca kredi faizini de düşürdü.

PBOC böylelikle, koronavirüs salgınının kötüleşen ekonomik etkisine tepki çerçevesinde, bankalara verdiği kredilere uyguladığı faizde 2015'ten bu yana en büyük indirimini gerçekleştirmiş oldu.