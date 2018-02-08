Piyasalarda yön arayışı sürüyor

08 Şubat 2018

ABD'de dün pay piyasalarında geniş bant içinde dalgalı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86'yı, dolar endeksi de 90,5'i test etti. Dow Jones endeksi, gün içinde yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetse de kapanışa yakın kazançlarının tamamını geri vererek günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti. Dün 90,4'e çıkarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 90,5'i test eden dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, 10 yıllık tahvil faizleri ve şubat başından beri yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini belirterek, piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini ifade etti. Hafta başından beri olduğu gibi bugün de ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının izleneceğini kaydeden analistler, pay piyasalarında dalgalı seyrin hafta sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi. Dün Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler" ifadelerini kullanırken, New York Fed Başkanı Dudley de borsadaki dalgalanmanın, ekonomiye dair görüşleri üzerinde etkili olmadığını söyledi.

Avrupa borsaları

Avrupa tarafında, euronun dolar karşısında gerilemesi ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiği yönündeki açıklamaların etkisiyle borsalar, önceki günkü kayıplarını telafi etti.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,60, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,82 yükseldi. Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,9 azalışla 1,2261'den günü tamamlamasının ardından bugün 1,2270 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) anlaşmaya vardığı belirtildi.

Asya piyasaları

Asya borsaları ABD tahvil getirilerinin dört yılın zirvesine doğru yükselmesiyle, altı haftanın dip seviyesinde seyrederken; yatırımcılar, şirketlerin yıllardır faydalandığı düşük borçlanma maliyetlerinin artan enflasyon tehdidiyle tehlikeye girebileceğine ilişkin endişeliler.

Bugün Japonya’da açıklanan aralık ayı cari işlemler fazlası 797,2 milyar yenle beklentilerin altında kalırken, Asya piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentileri aşmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 geriledi.