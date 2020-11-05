Piyasalarda yükseliş sürüyor

05 Kasım 2020

ABD başkanlık seçimlerinde sandıklar açıldıkça ibrenin Joe Biden'a dönmesiyle dün Wall Street'te yaşanan güçlü yükselişlerin ardından bu sabah Asya ve ABD vadeli endekslerinde de yukarı hareketler görülüyor. S&P ve Dow Jones vadeliler yüzde 0,7 civarında Nasdaq vadeli ise yüzde 1,5'e kadar artıda. Küresel piyasalarda, ABD seçimleri izlenirken herhangi bir hamle beklenmese de bugün Fed ve İngiltere Merkez Bankası, faiz kararlarını da açıklayacak. Fed'in faiz kararı saat 22.00'da gelecek ve ardından Fed başkanı Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Asya'da artılar yüzde 1'in üzerinde

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2018 yılı Şubat ayından bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,1 artışla son dokuz ayın zirvesine tırmanırken Güney Kore borsaları yüzde 1,5 artıda. Çin'in lokomotif hisse endeksi Biden'ın seçilmesinin Beyaz Saray ile yaşanan ticaret gerilimini düşürebileceği düşüncesinden güç bularak yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasalar kazananı değil süreci fiyatlıyor



Analistler, ABD seçim yarışının Kongre'deki tıkanmanın süreceğine ve kim başkan seçilirse seçilsin büyük politika değişiklikleri yapılmasının, regülasyonların sıkılaştırılmasının önüne geçeceğine yönelik iyimserliğinin borsalara alım getirdiğini ifade ediyorlar.

Dolar/TL ve euro/TL hafif artıda

Yurt içinde ise bugün ABD seçimleri ve küresel piyasaların yanı sıra haftalık para banka verileri izlenecek. Dün oldukça geniş bir bantta dalgalanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,44-8,45 seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL'de 9,90'ın üzerinde hareketler söz konusu. Veri takviminin sakin olduğu günde, Anadolu Efes, Enka İnşaat, MLP Sağlık, Ülker ve Petkim'in üçüncü çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Altın, ABD seçimi haberleri ile yatay seyrediyor

Altın fiyatları, ABD seçimi haberleri ile yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı 1.907 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD'de seçim sonuçlarının netleşmediği ortamda yatay seyrin devam etmesini bekliyor.