Piyasalardaki iyimserlik sürüyor
Koronavirüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor. Dün gece yarısı 6,79'un üzerini gören dolar/TL kuru bu sabah 6,72'ye kadar geriledi. BİST 100 ise artıda...
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızının yavaşladığı ve salgın yayılım hızının zirveden döndüğüne yönelik algıların desteklediği hisse senedi piyasalarındaki iyimserlik sürüyor. ABD borsaları dün yüzde 7'leri bulan artışla kapanırken; bu sabah saatlerinde Asya borsalarında da artılar söz konusu.
ABD vadelileri ise borsaların dün sert yükselişle kapanması sonrası hafifi satıcılı seyrediyor.
Borsa İstanbul artıda; dolar/TL'de hızlı düşüş
Borsa İstanbul güne yüzde 1,20 artışla 93 bin puanın üzerinde başladı.
Küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle yurt içinde de dolar/TL kuru yükselişini sürdürüyor. Dün gece 6,80 seviyelerine dayanan dolar/TL kuru, bu sabah sert bir düşüşle 6,72 seviyelerine kadar çekildi Kur dün gece yarısı 2018 Ağustos ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 6,7925'i gördü.
Altın son 1 ayın zirvesinden döndü
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, dün yaşanan güçlü yükselişin ardından gördüğü son 1 ayın en yüksek seviyelerinden hafif geri geldi. Spot altın fiyatı erken saatlerde 1677,16 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda 1658,19 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, altın fiyatlarında bir geri çekilmenin beklenen bir durum olduğunu, ABD Doları'nın güçlenmesinin de altın üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.
Petrolde yükselişler yüzde 3'ü geçti
OPEC+ üyelerinin üretimin en az 10 milyon varil/gün kısılmasını görüşmek üzere perşembe günü toplanacakları yönündeki açıklamalar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.
ABD'nin katılımı olmadan OPEC+'nın üretim kısıntısı üzerinde anlaşamayacakları endişeleri olsa da, ABD, Norveç, Kanada, Brezilya gibi ülkeleri de destek vermeleri halinde üretim kısıntısının 15 milyon varil/güne çıkacağı değerlendirmeleri yatırımcıların şu an için endişeleri bir tarafa koymalarını sağlıyor.
ICE'de şu sıralarda Brent petrolü düne göre 99 cent artışla 34,04 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 89 cent artışla 26,97 dolar/varil seviyesinde.
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