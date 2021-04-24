Piyasalardaki toz bulutu ne zaman ortadan kalkacak?

UFUK KORCAN

Piyasalarda ‘tatsız’ seyir geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından piyasalarda yaşanan sert hareketlilik yerini dar bantta harekete bırakmıştı. 22 Mart’tan bu yana 1.350- 1.450 aralığında hareket eden Borsa İstanbul, hafta içinde alt sınırın altına sarktı. COVID-19 pandemisinde aşılamalar devam ederken vaka sayısında görülen hızlı yükseliş, peş peşe gelen halka arzlara katılım için portföylerde yer açma çabaları, yabancı yatırımcıların azalan ilgisi ve yeni para girişinin yaşanmaması Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketleri sınırlayan nedenler olarak öne çıkıyor.

Yurtdışı da etkili İçeride yaşanan bu gelişmelere ABD-Rusya arasından karşılıklı açıklamalarla tırmanan gerginlik, global hisse senedi piyasalarındaki baskı ve ‘Korku Endeksi’ olarak da adlandırılan VIX Endeksi’nde yaşanan artış eklenince risk iştahı iyice azaldı.

Peki, piyasalardaki bu karamsar tablo ne kadar sürecek ve böyle bir ortamda tasarrufu olanlar nasıl hareket etmeli? Öncelikle hisse senedi cephesindeki beklentilere bakalım…

Sıkışıklık sürecek

Son haftalarda yaşanan sert düşüş sonrası gelinen fiyatlamaların benzer ülkelere göre cazip olması ileriye dönük olumlu beklentileri canlı tutuyor. Ancak borsada hızlı bir yükseliş için ‘yeni bir hikayenin’ gündeme gelmesi gerektiği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde hızlı geri çekilmeye karşı tepki alımlarının gelebileceği söyleniyor. Kısa vadede ise BİST 100 Endeksi’nde 1.340-1.350 seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. 1340’ın aşağı yönlü geçilmesi halinde 1.300 ve 1.250 puan seviyeleri gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.400 ve 1.420 seviyelerinin aşılmasının kısa vadeli bir yukarı harekete neden olabileceği yönünde görüş hakim.

Dolar tahminlerinde revizyon

Döviz cephesine bakarsak, orada da dolar/TL’nin 8.00-8.30 aralığında bir sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. Uzmanlar doların kısa vadede bu bant içerisindeki hareketine devam edeceğini tahmin ediyor. Hem içeride hem de dışarıda özellikle pandemiyle ilgili endişelerin sürdüğü bir ortamda kurlarda 8 TL’nin altı şu aşamada beklenmiyor. Öyle ki Commerzbank yayınladığı raporda, doların haziran ayında 9 TL, yılsonunda ise 10 TL’yi görebileceğini ifade etti. Fakat çok sayıda uzman bu rakamları oldukça ‘karamsar’ olarak değerlendirdi. UBS’de dördüncü çeyrek için dolar/ TL tahminini 8.60’dan 9 seviyesine çıkardı.

Güvenli liman: TL mevduat

Piyasaların yön bulmakta zorlandığı böyle dönemlerde yatırımcılar için en güvenli liman TL mevduat olarak görülüyor. Borsada yaşanan hızlı geri çekilmeye rağmen aşağı yönlü eğiliminin sürebileceği yönündeki görüşlerin sayısı az değil. Dolar cephesinde de çok sayıda olumsuz beklenti fiyatlara dahil edilmiş durumda. UBS’in kurun yılsonunda 9 TL olabileceği tahmininden yola çıkarsak yüzde 9-10 civarında bir artıştan bahsedildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda yatırımcılar tasarrufl arının büyük bölümünü yüzde 19 gibi bir faiz sunan Türk Lirası mevduata ayırabilir. Gündemdeki gelişmelere ve risk iştahındaki değişmelere göre, portföylerini çeşitlendirebilir. Yine sabit getirili enstrümanlara yatırım yapan fonlar da yatırımcılar için bir diğer alternatif olarak öne çıkıyor.

Yabancı en çok Garanti sattı, Erdemir aldı

Yabancı yatırımcıların son 1 aylık takas değişimlerine baktığımızda, en fazla satışı Garanti Bankası hisselerinde yaptıkları görülüyor. 19 Mart’ta Garanti hisselerinde yüzde 72.24 olan yabancı payı yüzde 54.4’e indi. Bu süreçte Garanti Bankası hisselerinde yüzde 16’nın üzerinde değer kaybı yaşandı. Emlak Konut hisseleri yine yabancıların en fazla satış yaptığı ikinci hisse durumunda. Akbank, Pegasus, Tüpraş, Ford Otosan da yine yabancı payının en çok azaldığı hisseler arasında yer aldı. Erdemir ise yabancıların son 1 ayda payını en fazla artırdığı hisse oldu. 19 Mart’ta yüzde 56.61 olan Erdemir hisselerindeki yabancı payı 58.58’e çıktı. Yabancı payının en fazla arttığı hisselerde artışın küçük oranlarda olduğu dikkat çekiyor. Bu da yabancıların alım eğilimlerinin zayıf olduğunu gösteriyor.