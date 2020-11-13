Piyasalardan günün ilk rakamları: Euro 9 liranın altına geriledi

Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Bugünün gündeminde ise ekim ayı sanayi üretimi verisi ve TCMB Beklenti Anketi yer alıyor.

Euro, 9 liranın altına geriledi

Haftaya 8,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru, 7,65'in altını gördü. 7,6135 ile son 1 buçuk ayın dibini gören dolar/TL, saat 09:25 itibarıyla 7,6235'ten el değiştiriyor. 9 liranın altına gerileyen euro/TL, gün içi en düşük seviye olarak 8,9891'i gördü. 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gören euro/TL saat 09:25'te 9,0135'ten işlem görüyor.

TCMB Beklenti Anketi açıklanacak



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) gelecek hafta yapacağı toplantıya kilitlenen yurt içi piyasalarda, bugün sanayi üretimi ve Merkez Bankası Beklenti Anketi takip edilecek. Gelecek hafta yapılacak TCMB toplantısı için Foreks anketinde analistlerin tahmini 475 baz puan artış yönünde oluştu. Faiz kararı 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Sanayi Üretiminde artışın sürmesi bekleniyor

Günün en önemli verisi sanayi üretimi olacak. Piyasalarda eylül ayı için takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 7,5, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 10,9 artış yönünde oluştu. Önceki ay arındırılmış verilerle yüzde 10,6, arındırılmamış verilerle yüzde 15,9 artış yaşanmıştı. Bugün ayrıca ciro endeksleri ve perakende satış verileri de gelecek. 3 Veri de saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini geçen ay 11,76 olarak açıklanmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Kasım ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıklayacak.

Bir önceki beklenti anketinde enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 11,76, 12 ay sonrası için yüzde 10,53 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,05 şeklinde oluşmuştu. TCMB'nin yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,4, gelecek yıl sonu tahmini yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK enflasyonu en son yıllık yüzde 11,89 olarak açıklamıştı.