Piyasaların açılmasıyla dolar hareketlendi

01 Eylül 2020

Küresel piyasalar, ABD borsalarındaki dünkü zayıf kapanışın ardından bugünkü işlemlerde hafif alıcılı seyrediyor. ABD vadelilerinde sınırlı da olsa yükselişler yaşanırken Asya borsaları Çin'de güçlü gelen imalat sektörünü PMI verisinin desteğiyle yükseliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyrederken Çin, Güney Kore, Hindistan, Tayvan, Hong Kong borsaları yükselişteki borsalar....

Piyasaların açılmasıyla döviz kurları hareketlendi



Yurt içinde gün tek veri gündemi olan ağustos ayı imalat PMI verileri 3 ay aradan sonra düşüşe işaret etti. Sabah saatlerinde 7,34'lü seviyelerde seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte 7,36'nın üzerine tırmanırken euro/TL de 8,80'lerden 8,82'nin üzerine tırmandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dünya borsalarındaki hareketlere paralel olarak güne yüzde 0,28 artışla 1.081,66 puandan başladı.

Altın 2.000 dolara yaklaşıyor

Altın fiyatları dolardaki gerileme nedeniyle neredeyse son iki haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 civarı yükselerek 1.986 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolardaki zayıflık petrol fiyatlarını yükseltti



ABD Doları'nın başta euro olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarını yükseltti. EUR/USD paritesinin 1,20 sınırına dayanmasının etkisiyle brent petrolünün varil fiyatı 45,77 dolar seviyesine yükseldi. ABD tipi ham petrolün fiyatı da 43 dolara çıktı. Analistler, Fed'in politikasırnda değişikliğin negatif reel faizin derinleşebileceğini ortaya koymasının emtialar için olmlu bir haber olarak değerlendirildiğini ve bunun metaller gibi petrol fiyatlarını da yukarı ittiğini ifade ediyorlar.



Piyasalarda gözler bugün API'nin açıklayacağı ABD petrol stoklarında olacak. Analistler ham petrol stoklarının 2 milyon varil düştüğünü tahmin ediyorlar.

Çin imalat sektörü yılın ilk yükselişini kaydetti

Çin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ihracat siparişlerinin bu yıl

ilk defa artış kaydettiğini ve sektörün Ağustos'ta yaklaşık on yılın en hızlı büyümesini

kaydettiğini gösterdi.

Avustralya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi, fonlamayı genişletti

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviye olan %0.25'te tuttu ancak bankalar için ucuz fonlama programını genişleterek piyasaları şaşırttı ve programın süresini 2021'in ortasına uzattı.