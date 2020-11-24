Piyasaların beklediği bir adım daha atıldı: AR uygulaması sona eriyor

BDDK bankaları kredi genişlemesine zorlayan ve hesabı tutturamadığında ceza ile karşı karşıya bırakan aktif rasyosu uygulamasını 31 Aralık itibariyle kaldırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mayıs ayında devreya aldığı aktif rasyosu hesaplamasını 31 Aralık itibariyle kaldırdığını duyurdu. Bankacılık hisseleri üzerinde baskı yaratan ve banka genel müdürlerinin sık sık kaldırılması gerektiğini dile getirdiği aktif rasyosu hesabının kaldırılacağı açıklamasıyla ilk tepki olarak dolar/TL 7,94’ten 7,85 liraya kadar geriledi, bankacılık endeksinde ilk tepki olarak yüzde 3 yükseliş görüldü.

Piyasa şimdi de Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılıklarda kredi genişlemesine yönelik teşviklerin kaldırılmasını bekliyor.

Aktif rasyosu uygulaması pandemi döneminde reel sektörün kredi ihtiyacının karşılanmasına bankaların daha yoğun katılımının sağlanması amacıyla uygulamaya konulmuş ve kredi kullandırımı teşvik edilmişti. Ancak normalleşme adımları ve kur ataklarının yaşanmasının ardından tüm piyasa uzmanları aktif rasyosu hesabının kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Hem kredi fiyatlaması hem mevduat fiyatlamasının serbest piyasa koşulları haricinde ve bankanın bilançosuna uygun hesaplamasının önüne geçen aktif rasyosu uygulamasının bankaları zorluyordu.

BİR GÖRÜŞ: 'Mevduat getirilerini cazip hale getirecek'

BDDK'nın aktif rasyosu uygulamasından vazgeçmesini değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı Erhan Aslanoğlu, bunun piyasalar için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin beklentilere yanıt verdiğini aktaran Aslanoğlu, "Piyasa dengelerinin kendi dinamikleriyle oluşmasına ve bankaların risk yönetimine katkıda bulunacak. Bu kararın özellikle bankaların mevduat toplama istekliliğini arttırmasını ve daha cazip TL mevduat getirilerine imkan sağlamasını bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

31 Aralık'ta kaldırılıyor

BDDK açıklamasında, normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Aktif Rasyo hesaplanmasına 31 Aralık itibariyle son verilmesine karar verildiği yer aldı. Açıklamada, “Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09-E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.”