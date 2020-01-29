Piyasaların gözü Fed'de! Dolar güne sakin başladı

29 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

Küresel piyasalarda, koronavirüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle yaşanan dalgalı seyir dün akşam ABD'den gelen bilanço haberleriyle birlikte yerini toparlanma isteğine bıraktı. Apple'ın şirket kârı ve satış gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi piyasalarda iyimser bir hava oluşmasına destek oldu.

Gözler Fed'in faiz kararında

Bugün ise küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Fed'in herhangi bir faiz hamlesi yapması beklenmiyor. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi verileri izlenecek.



Haber akışında ise koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler; Trump'ın açıkladığı ABD'nin Ortadoğu planıyla ilgili açıklamalar öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Dolar ve euro sakin

Bu gelişmeler ışığında güne başlayan döviz kurları sakin bir seyir izliyor. Saat 09:35 itibarıyla dolar/TL 5,9450 liradan; euro/TL 6,5505 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,7435 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düşüyor



Küresel piyasalarda altının ons fiyatı oluşan iyimser havayla birlikte bir miktar geriledi ve 1567 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 59,40 dolar civarında...