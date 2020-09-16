Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

16 Eylül 2020

Küresel piyasalar, haftanın üçüncü gününe de pozitif başlangıç yapıyor. Asya borsalarının çoğu, Çin ve ABD'de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürdü. ABD vadelileri hafif de olsa yukarı yönlü. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Avustralya borsasında yüzde 0,7 düzeyinde primle işlemlere devam ediliyor. Çin'de ise yatay seyir yaşanıyor. Yatırımcılar aynı zamanda bugün Yoshihide Suga'nın Japonya'da başbakanlık koltuğuna oturmasını sağlayacak olan parlamento onayını takip ediyorlar. Suga ardından yeni kabineyi kuracak. Japonya'nın Nikkei endeksi ilk işlemlerdeki kayıplarını toparlayarak yüzde 0,1 civarı yükseldi.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken döviz kurları güne yatay başladı. Dolar/TL, 7,4850; euro/TL ise 8,8720'den el değiştiriyor.

Gözler Fed'in faiz kararında



Çin'de dün açıklanan beklentilerden güçlü sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi ve ABD'de açıklanan sanayi üretimi verilerinin ardından yatırımcılar Fed'in bugünkü toplantısına odaklandılar. Bu toplantı merkez bankasının daha yüksek enflasyona göz yumacağını açıkladıktan sonra yaptığı ilk toplantı olacak. Fed'in kararı bugün TSİ 21.00'da açıklanacak ve ardından Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Altın yatay; petrol yükseliyor

Akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı 1.960 dolar düzeyinde... Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ise bugün de devam ediyor. Petrol fiyatları, Sally kasırgasının offshore ABD petrol üretimini olumsuz etkilemesi ve ABD ham petrol stoklarındaki büyük düşüşle dünkü kazanımlarını sürdürerek yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 40.68 dolarda işlem gördü.