Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında

18 Eylül 2019

Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.

Likidite sıkışıklığı ve repo ihaleleri, kararın önemini artırdı

ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed'in harekete geçmesine neden oldu. Fed dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere devam edeceğini duyurdu.

Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirtti.



Fed tahminlerini de güncelleyecek

Bugün açıklanacak faiz kararının yanı sıra Fed yetkilileri, Powell'ın basın toplantısı öncesi, önümüzdeki 3 yıl için ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin tahminlerini de güncelleyecek.

Son toplantıda 11 yıl sonra indirim gelmişti

Fed, 25 Temmuz'da gerçekleştirmiş olduğu faiz toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Bu hamle Fed'in 11 yıl sonra ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti. Peki bugünkü toplantıda çıkacak kararla ilgili piyasa beklentileri ne yönde?

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in 25 baz puanlık diğer bir indirim için hazır olduğunu belirterek, bankanın eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisinin ticaret savaşları, küresel yavaşlama ve güçlü dolar faktörlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukların yoğunlaştığını belirten Knightley, yatırımların da zayıfladığını aktardı.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise ABD’de ağustos gıda ve enerji hariç TÜFE'deki artışa dikkati çekerek, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin şirketlere biraz fiyatlama gücü verdiğini vurguladı. Perakerde satışlarının güçlendiğini kaydeden Rupkey, bunun Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağı anlamına geldiğine işaret etti.

Fed'in faiz indirmeyeceğini düşünenlerin sayısı artıyor!

Piyasalar genel olarak Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörseler de CME FedWatch'a göre FOMC toplantısında bir faiz indirimi kararı çıkmayacağını öngörenlerin oranı yükseliyor. FOMC toplantısının başladığı dakikalarda bu oran yüzde 35 civarına yükseldi.

Fed'in 18 Eylül'de faizi 25 baz puan indireceğini öngörenlerin oranı bir ay önce yüzde 100, bir hafta önce ise yüzde 94-95 aralığındaydı.

Bazı analistler, son dönemdeki ekonomik verilerin iyi gelmesi, ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerin normalleşmesi için iyi niyet adımları atılmasının ve artan enflasyonun faiz indirimine gidilmemesi olasılığını artırdığını belirtiyorlar.