Piyasaların gözü Powell'ın Jackson Hole mesajlarında

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün 17:00'de Jackson Hole konferansında yapacağı konuşmaya çevrildi.

Powell'ın konuşması öncesinde dolar/TL, küresel piyasalarda doların hafta başında mayıs ayından bu yana en sert değer kaybını yaşamasının desteğiyle gerilediği 8,4'ün de altındaki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL dün güne 8.4'ın hemen altında başladıktan sonra 8.35'e kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 8.39'lu seviyelere yükseldi.

ABD Doları yükselişine ara verdi

ABD Dolar Endeksi, para politikasında sıkılaştırma yanlısı bazı Fed yetkililerinden gelen tahvil alımlarının erkenden azaltılması çağrılarının ardından hafif değer kazanırken Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yükselişine ara verdi.

Powell'ın konuşmasında gevşek para politikası yanlısı ifadeler kullanması koronavirüsün ekonomiye verdiği zarara ve Kabil'de yaşanan saldırıların siyasi yansımalarına ilişkin endişeleri dindirerek yatırımcıların riskli para birimlerine yönelmesini sağlayabilir.

Bu kapsamda piyasalarda TL açısından Powell'ın verdiği mesajlar yakından izleniyor.

Piyasalarda, Afganistan'taki süreç ve koronavirüs takip edilen diğer gelişmeler arasında yer alıyor. Ekonomik gündemde piyasa önce önümüzdeki hafta 1 Eylül'de gerçekleştirilecek TCMB yatırımcı toplantısı ile ikinci çeyrek büyüme verisini izleyecek. Yine haftaya 3 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verileri de para politikası yeterliliği için önemli bir gündem olacak. Daha sonra ise kritik önemde 23 Eylül tarihli PPK toplantısı izlenecek.