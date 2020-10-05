Piyasaların gözü Trump’ın sağlığında

05 Ekim 2020

HİLAL SARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın taburcu olabileceği bilgisiyle hisse gibi riskli varlıklarda bir yükseliş görülse de, küresel finans piyasalarında tüm varlıkların gözü kulağı 74 yaşındaki başkanın sağlık durumunda. Hisse piyasalarında hafif bir toparlanma olsa da, altın tedirgin yatırımcılarla yüzde 1’e yakın yükselerek 1.914 dolar/ons düzeyinden işlem gördü. Sumitomo Mitsui Bank Başstratejisti Daisuke Uno’nun ifadeleriyle “Bu hafta büyük bir ekonomik veri açıklanmayacağı için piyasaların tüm odağı Trump’ın hastalığında olacak.” Uno, Trump’ın durumunun ağır olduğuyla ilgili de karmaşık haberler gelmesinin piyasa katılımcılarının adım atmasını daha da zorlaştırdığı değerlendirmesini yapıyor.

‘Dolar düşüş döngüsüne girdi, %7 düşebilir'

Öte yandan riskler ve ABD ekonomisindeki temel değişimlerle uzmanlara göre dolar yapısal bir düşüş döngüsüne girmiş olabilir. Standard Chartered müşteri notunda doların yeni bir yapısal ve döngüsel düşüş döngüsüne girdiğini düşündüklerini belirtiyor. Banka Fed’in yeni politika adımlarını negatif reel faiz oranlarının daha uzun süreceğine ilişkin bir sinyal olarak görüyor, bütçe ve ticaret açıklarının ABD seçimlerinden sonra daha da kötüleşmesinin beklendiğini belirtiyor. Hafta başında doktorların taburcu açıklaması ve ABD’de yeni teşvik paketinde uzlaşıya yaklaşıldığı haberleriyle 93,44 düzeylerine gerileyen dolar Standard Chartered’a göre “Gelecek 12 ay içinde diğer para birimleri karşısında yaklaşık yüzde 7 düşebilir.” Bankaya göre Euro, sterlin ve Avustralya doları ise bu düşüşten en çok faydalanacak para birimleri olacak. Seçim sonrası ticaret politikasında bir değişim olması durumunda Asya para birimlerinde de kazançlar olması bekleniyor. Banka seçim nedeniyle spekülatif pozisyonların da arttığını ve bunun dolarda rallilere neden olabileceğini, ancak bunun daha sonra dolar karşısında güçlenmesi beklenen para birimlerini almak için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Anketlerde Biden tekrar arayı açıyor

3 Kasım seçiminden haftalar önce Trump’ın hastaneye kaldırılması, COVID-19 krizine ilişkin belirsizliklere bir yenisini eklerken, demokrat aday Joe Biden’ın anketlerde tekrar arayı açmaya başladığı öne sürülüyor. NBC News ve Wall Street Journal’ın 30 Eylül-1Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete göre fark tekrar Biden lehine 14 puan. CNBC/Change Research anketinde ise fark 13 puan. Reuters/ Ipsos anketi ise Biden’in 9 puan önde olduğunu gösteriyor.

Sağlığına ilişkin soru işaretleri var



Haftasonu Trump’ın doktorlarının yaptığı açıklamalar ABD Başkanı'nın gerçek sağlık durumuna ilişkin soru işaretleri oluştururken, Trump'a 'sadece ağır hastalarda' kullanılan steroid (Dexamethasone) ve solunum desteği verilmiş olması Beyaz Saray dışındaki bazı uzmanlarınca COVID-19'u ciddiye almamakla eleştirilen başkanın hastalığı açıklanandan daha ağır geçiriyor olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan doktorların Trump'a damar yoluyla Regeneron'un çift antikor tedavisi yapıldığını açıklaması sonrası Regeneron Pharmaceuticals şirketinin hisseleri açılış sonrası yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Araba turu büyük tepki aldı



ABD’li sağlık uzmanlarının şiddetle eleştirdiği bir gelişme de Trump’ın kendisine destek için Walter Reed Askeri Hastanesi dışında toplanan destekçilerini selamlamak için gerçekleştirdiği araba turu. Aracın içindeki gizli servis görevlilerinin 'siyasi bir tiyatro' için riske atıldığını düşünen uzmanlar, araçtaki herkesin hastalanabileceğini, bu nedenle de her birinin 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiğini belirtiyor. Walter Reed'de doktor olarak da görev yapan George Washington Üniversitesi'nden Dr. James Philips, Twitter'da yaptığı açıklamada “Trump’ın emriyle hayatlarını tiyatro için riske attılar. Bu delilik” ifadelerini kullandı.

‘10 kişiden 1’ine bulaşmış olabilir’



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada her on kişiden birine COVID-19 bulaşmış olabileceğini söyledi. DSÖ'nün yönetim kurulu toplantısında konuşan kuruluşun en kıdemli acil durum uzmanı Mike Ryan, “Mevcut tahminlerimiz dünya nüfusunun onda birine (78 milyon kişiye) bu virüsün bulaşmış olabileceğini gösteriyor. Şehirlerden kırsala, ülkeden ülkeye ve gruptan gruba bu oran değişkenlik gösterebilir” diye konuştu.