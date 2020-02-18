18 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Koronavirüsle ilgili her gelişmeye hızlı tepki veren piyasaların tadını bu kez Apple kaçırdı. Apple'ın virüs nedeniyle ürün tedariğinde sıkıntı olduğunu ve bu durumun da şirket gelirlerini olumsuz etkileyeceğini açıklaması piyasalarda satışlara neden oldu. ABD piyasalarının dün tatilde olması nedeniyle Apple'ın açıklamaları, Asya piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda satışlara neden oldu. Bu sabahki işlemlerde ABD vadelilerde de eksiler söz konusu.

Apple: Kovid-19 nedeniyle hedeflerimizi tutturamayacağız

Küresel piyasalar Apple'ın açıklamalarıyla karamsar bir havaya bürünürken; yurt içinde ise yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Piyasa uzmanları ağırlıklı olarak yarınki PPK sonrası faizlerde 25-50 baz puan aralığında faiz indirimi bekliyor.

Döviz piyasaları sakin

Merkez Bankasının faiz toplantısı öncesinde veri gündemi bakımından zayıf olan güne dolar/TL 6,05 seviyesinden sakin bir şekilde başladı. Saat 08:45 itibarıyla dolar/TL kuru 6,0570'den; euro/TL ise 6,5610'dan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda spot altın ons fiyatı 1586 doların biraz üzerinde seyrediyor. Son haftalarda piyasaların yakından izlediği emtialardan biri olan brent petrolün varili ise 57 dolar civarında.



Koronavirüste vaka sayısı düşüyor



Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in açıkladığı son verilerin koronavirüsten etkilenen yeni vaka sayısında bir düşüşe işaret ettiğini ancak hastalığın gelişimi konusunda "hala tüm seryoların masada" olduğunu bildirdi.

Virüsün ölüm ve yayılma hızının yavaşladığı, tedaviye yönelik haberlerin artması nedeniyle piyasalar virüs öncesi seviyelere dönmeye başladı. Özellikle salgının merkez üssü olan Çin'de piyasalar virüs kaynaklı kayıpları geri kazanmış durumda. Ancak bugün yaşanan Apple'ın açıklamaları gibi anlık etkiye neden olan gelişmeler, piyasalarda kısa süreli satışlara neden olabiliyor.