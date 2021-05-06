Piyasanın faiz kararına tepkisi

Piyasalarda haftanın en önemli verisi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı ve TCMB faizleri yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı. PPK, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceğini bildirdi.

Kararın ardından TL'de sınılır toparlanma yaşandı. Dün günün büyük bir bölümünde 8,35 civarında seyrettikten sonra kapanışı 8,32'den yapan dolar/TL, faiz kararına kadar bu seviylerdeki hareketini korudu. Kararla birlikte dolar/TL 8,28'e çekilirken iki gündür 10 liranın üzerinde tutunan euro/TL, faiz kararında sonra 10 liranın altına indi.

İlk tepkinin ardından dolar 8,30 liranın ve euro ise 10 liranın üzerine çıktı.

Artıda yatay seyrini sürdüren Borsa İstanbul ise yüzde 0,6 primle 1430 seviyelerinde yer aldı.

"Sıkı duruş vurgusu TL varlıklara destek veriyor"

Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararını değerlendiren InvestAZ Stratejisti Muammer Demir, PPK metnindeki sıkı duruş vurgusunun Türk Lirası varlıklara destek verdiğine işaret etti.

Demir'in değerlendirmeleri şöyle;



"Yayımlanan basın duyurusu ile birlikte kısa vadede TL varlık fiyatlamalarında değer kazanımlarının yaşandığı izleniyor. PPK metninde “sıkı parasal duruşun” vurgulanması, kısa vadede TL varlık fiyatlamaları açısından olumlu olarak algılanabileceğini düşünüyoruz.

Metinde, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bundan sonraki süreçte, para politikasının nasıl şekilleneceğine dair, enflasyonun iç dinamikleri ve ana eğilimlerin gidişatının yakından takip edilmeye devam edileceğini öngörüyoruz."