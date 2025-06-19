Platinin ons fiyatı kazançlarını artırarak Eylül 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda bu sabah yüzde 2'den fazla artışla 1.351,85 dolar seviyesine ulaştı. Bu seviye en son 19 Eylül 2014'te görülmüştü.

Emtia piyasasında, ticaret savaşları, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen politikaların etkisiyle sert dalgalanmalar görülürken, platindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Platin fiyatları son 1 ayda yüzde 35 yükselirken yıl başından bu yana yükseliş ise yüzde 48'e ulaştı.

Platin fiyatları neden yükseliyor?

Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanı sıra artan talep de fiyatlarda sert yükselişe neden oluyor.

Yıl genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle ekonomik büyümeye ilişkin endişeler altın başta olmak üzere güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Başkan Trump'ın otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması ise paladyum ve platin fiyatlarını destekledi.