Platin ithalatı rekor kırdı

Platin ithalatı, Temmuz ayında rekor seviyeye yükseldi. Bu dönemde altın ithalatı 19, gümüş ithalatı 26 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye'nin 2022 yılı Temmuz ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1423,1 artışla 22 bin 375 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat bin 469 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 92 bin 259 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 208 kg olmuştu.

Böylece altın ithalatı 2020 Aralık ayından, gümüş ithalatı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Platin ithalatı rekor seviyeye yükseldi

Platin ithalatı da Temmuz ayında rekor seviyeye çıktı. Geçen ay 33,98 kg platin ithalatı yapıldı. Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

Yılın ilk 7 ayında ise ithalat 74,96 kg seviyesine ulaştı. Bu rakam tüm zamanların yıllık değerinin de üzerinde oldu. Geçen yılın tamamında 71,68 kg platin ithalatı gerçekleştirilmişti.

Aynı ayda palladyum ithalatı yapılmadı.