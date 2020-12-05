Platinin dönüşü muhteşem oldu!

EVRİM KÜÇÜK

Birden fazla sayıda aşının yakın zamanda kullanıma hazır olacağına dair beklentiler güvenli liman ihtiyacını azaltarak değerli metallerin destek bulmasını zorlaştırıyor olsa da ABD’de teşvik paketi beklentilerinin yeniden güç kazanması değerli metallerin iyimser bir performans sergilemesini sağlıyor. Haftaya kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen, doların güç kaybetmesi ve tepki alımları sonraki günlerde metallere doping oldu. Yukarı yönlü en güçlü hareketlerden birini platin gösterdi. Beyaz madenin onsu bu hafta 1.061 dolara çıkarak yılın zirvesini gördü. Analistlere göre bu platinin yeni bir ralliye başladığını gösteriyor. Platini, altın ve gümüş rallilerinin takip edeceği tahmin ediliyor.

Arz açığı yaşayan beyaz maden 1.250 doları hedefliyor

Yıllarca diğer değerli metallerin altında performans gösteren platin, analistlere göre muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor. Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC) bu yıl platin piyasasının açık vereceğini, gelecek yıl ise azalmakla birlikte piyasa açığının süreceğini tahmin ediyor. Platin grubu metalleri takip edenlerin bildiği gibi arz-talep sıkıntısı son 3 yılda paladyuma büyük destek vermişti. Talebin gerisinde kalan arz şimdi de spot ışıklarının platine dönmesine neden oluyor.

Platin yıla 968 dolar civarından başladıktan sonra Koronvirüs salgınına dair endişelerin zirve yaptığı nisan ayında 601.60 dolara kadar geriledi. Yılın ikinci yarısında otomotiv sektöründe yaşanan toparlanma fiyatları dün 1.061 dolarla yılın zirvesine getirdi. Normal şartlarda platin altından daha önce ralli yapan bir yatırım aracı. Ralli gücünü geniş endüstriyel kullanımdan alır. Eğer piyasalarda genel görünüm güçlü ise platin fiyatları da ivme kazanır. Altın ise daha piyasalarda işler kötüye gitmeye başladığında ve ‘korku’ faktörü devreye girince hareketlenir.

Bu hafta platin, ağustos ayındaki yılın zirvesine yaklaşırken, analistlere göre platin makroekonomik koşullar göz önüne alındığında tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru bir hamle başlatabilir. Metal ve emtia piyasaları uzmanı Chris Vermeulen’e göre platinde oluşan yukarı yönlü hareket içinde fiyatlar birkaç hafta içinde 1.250 dolara kadar gidebilir. Analist, gelecek aylarda bu seviyenin aşılmasının da mümkün olduğunu söylüyor.

6.5 yılda 2.500 dolardan fazla yükselmişti

2002-2008 yıllarındakine benzer bir ralli yaşanırsa, bu son 10 yılda değerli metaller piyasasında görülen en hızlı yükseliş hareketine şahitlik edebileceğimiz anlamına geliyor. Ons platin, Ocak 2002’den Mayıs 2008’e kadarki dönemde 475 dolardan 2.073 dolara yükselmişti. Kasım 2008 ile Ağustos 2011 arasında ise 1000 dolardan fazla yükselerek 824 dolardan 1.855 dolara fırlamıştı.

BREXİT, OTOMOTİVDEN GELEN TALEBİ BASKILAYABİLİR

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş dönemi boyunca AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor. Ancak Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde yaşanacak anlaşmasız Brexit platin fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Nitekim böyle bir durumda, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) ithalat ve ihracat tarifeleri nedeniyle İngiltere’nin araç üretimi gelecek 5 yıl içinde 2 milyon adet azalabilir. 2019’da yüzde 80’i ihraç edilen 1.3 milyon otomobilin üretiminde 75 bin ons platin kullanıldı. Anlaşmasız senaryoda yıllık üretimin, 2019 rakamlarına göre yüzde 23 azalarak 1 milyon adetin altına ineceği tahmin ediliyor. Brexit’in etkisiyle Avrupa’da otomobil katalizörlerinde kullanılan platin talebinin azalması riski bulunuyor. Bu, yatırım tarafı güçlense bile endüstriyel tarafta platin talebinde baskı yaratacak bir unsur olarak görülüyor.

PLATİN MÜCEVHER TALEBİ %32 ARTTI

Küresel platin mücevher pazarı, COVID 19’un yılın ilk yarısında yarattığı ardından yılın ikinci yarısında yüzde 32'lik güçlü bir Dünya Platin Yatırım Konseyi raporuna göre, üçüncü önceki üç aylık döneme oranla yüzde 27 artarak 498 bin pandemi öncesi seviyelere yaklaştı. Son çeyrek tahminleri de 6’lık bir artışla talebin 539 bin ons ile 2017 1.çeyrekten yüksek düzeye geleceğine işaret ediyor. Dahası mücevher talebinin 2021’de yüzde 13 artarak 2 milyon 72 bin onsu bulması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde, platin mücevher talebinde 2013 yılından bu yana ilk yıllık büyüme kaydedilecek. Çin, platin mücevher pazarındaki kilit oyuncu. Ülkenin mücevher talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 arttı. Son çeyrekte de artışın yüzde 10 olması bekleniyor. 2021'de ekonomik toparlanmaya paralel Çin pazarında platin mücevher talebinin 926 bin ons ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.