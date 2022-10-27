Portföy şirketlerinin fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), portföy yönetim şirketlerinin eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu şirketlerce yönetilen toplam fonlar eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 41 milyar liraya çıktı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlar ocak-eylül döneminde ise yüzde 59,4 büyüdü.

Yüzde 85'ini yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarının oluşturduğu ve portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen varlıklarda, en hızlı büyüme bireysel portföylerde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 5 bin 455 olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fon sayısı, eylül sonu itibarıyla 3 bin 70 artarak 8 bin 525'e ulaştı. Fonların 6 bin 837’si bireysel portföy yönetimi, 1290'ı yatırım fonları, 384'ü emeklilik yatırım fonları,14'ü ise yatırım ortaklığı fonlarında oluştu.

Yatırım fonları 540 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen; menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı bu yıl kurulan 316 yeni fonla 1290'a çıktı.

Portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföyü, son bir yılda yüzde 130 artarak 540,4 milyar liraya ulaştı. 9 aylık büyüme ise yüzde 66 oldu.

Eylül sonu itibarıyla emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü yıllık bazda yüzde 82 artarak 348,3 milyar liraya çıktı. 9 aylık yükseliş yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Bireysel portföy yönetimi yüzde 173 büyüdü

TSPB verilerine göre son bir yılda portföy yönetim şirketlerince yönetilen varlıklarda en hızlı büyüme kişi ve kurumlara ait özel portföylerde gerçekleşti. Bireysel portföy büyüklüğü yıllık yüzde 173,4 büyüyerek 151,2 milyar liraya çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 14 yatırım ortaklığının portföyü, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Yatırım ortaklığı portföyü son bir yılda yüzde 23 artarak 1,1 milyar lira oldu.