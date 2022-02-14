Portföy yönetim sektörü yüzde 80 büyüdü

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon büyüklüğü, 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80 oranında artarak 653.1 milyar liraya ulaştı.



TSPB verilerine göre, geçen yıl portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföylerin çeyrekler bazında ortalama yüzde 10 civarında büyürken, son çeyrekteki büyüme yüzde 35’i aştı. Portföy yönetim şirketlerince yönetilen 653 milyar TL toplam portföy büyüklüğünün 571 milyar lirası kolektif, 82 milyar lirası ise gerçek ve tüzel kişilerin bireysel portföylerinden oluşuyor. TSPB verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılsonu itibarıyla 50 portföy yönetim şirketi faaliyette bulunuyor.

Yatırım fonları iki katından fazla büyüdü

2021 yılında portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon sayısı 323 adet artarken sektördeki; menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 982’ye çıktı. 2021 yılında yönetilen toplam portföy içerisinde en hızlı büyüme, yatırım fonlarında yaşandı. TSPB verilerine göre, 2020 sonunda 151.8 milyar lira olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, yüzde 115 artarak 2021 sonunda 325.9 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarında yaşanan söz konusu büyümede ağırlıklı olarak serbest yatırım fonları etkili oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2020 yılı sonuna kıyasla 105 bin kişi artarak 2021 yılı sonunda 3.2 milyona yaklaştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 65’i yerli bireysel yatırımcıların elinde bulunuyor.

2021 yılı sonunda 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, yüzde 43 artarak 2021 yılı sonunda 243.8 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy büyüklüğü 82 milyar lirayı aştı

TSPB verilerine göre, 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü yüzde 100’ün üzerinde artarak 2021 yılsonunda 82.4 milyar liraya çıktı. TSPB’nin portföy yönetim şirketlerinden derlediği aylık özet verilerine göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 2021 yılı sonunda 920 milyon liraya yükseldi.