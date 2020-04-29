Powell: Ekonomik aktivite 2. çeyrekte görülmemiş hızda gerileyecek

29 Nisan 2020

Fed, nisan ayı toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell, video konferans yoluyla basın açıklaması düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarında ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte daha önce görülmemiş bir hızda düşeceğini birkaç kez yineleyen Powell, Fed'in elindeki güçleri kullanmaya devam edeceğini ve toparlanma sağlam şekilde yoluna girene kadar devam ettireceğini açıkladı.

'İkinci çeyrekte veriler gördüğümüz her şeyden daha kötü olacak'

Ekonomik gidişata yönelik tahminlerin şu aşamada belirsiz olduğunun altını çizen Powell, "Bugün ekonomide olağanüstü belirsizlik var ve bunun nedeni virüsün kontrol altına alınması için gereken sürenin ne kadar olduğu konusundaki belirsizlik. İkinci çeyrek için veriler bugüne kadar gördüğümüz her şeyden daha kötü olacak. Üçüncü çeyrekte ise önemli büyüme görebiliriz, ancak virüsün yeniden tırmanması riski de var" dedi.

'Hasarların sınırlandırılması için atılacak adımlar çok önemli'

Toparlanmanın ekonomiyi virüs öncesi seviyelere getirmeyeceğini vurgulayan Powell, toparlanmanın da ne zaman yaşanacağının söylenmesinin zor olduğunu ifade etti ve uzun vadeli hasarların sınırlandırılması için adım atılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

'Ekonomiyi destekleyici adımlara ve varlık alımlarına devam edeceğiz'



Sağlık çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Sağlık krizinin yol açığı büyük kayıpların farkındayız.

- Ekonomik aktivite ikinci çeyrekte daha önce görülmemiş hızda gerileyecektir. Bunun ölçümü şu aşamada belirsiz.

-Fed, elindeki güçleri kullanmaya devam edecek ve bunu toparlanma sağlam şekilde yoluna girene kadar devam ettirecek.

- Ekonomiye yardım için bütün araçlarımızı kullanacağız. Bugün faiz oranlarının bu seviyede kalmasını bekliyoruz.

- Toparlanma için zeminin oluşturulması açısından kredi akışı çok önemli. Hane halkının ve işletmelerinin daha düşük oranlarda kredi alabilmesi ve düşük faizlerin daha geniş alanlara etki etmesi gerekiyor. Bunun için çok geniş ve güçlü adımlar attık.

- Bu süreçte destekleyici varlık alımları devam edecek.

- İyileşmenin daha sağlam olması için ekonominin muhtemelen Fed’in daha fazla desteğine ihtiyacı olacak.

- Şirketleri ve hane halklarını kaçınılmaz iflaslardan korumanın ağır bir bedeli var, ancak bunu yaparak ekonominin uzun vadede hasar görmesinden kaçınabileceğiz.

- Fed'in politika duruşu uygun, ekonomiden daha fazlasını görmeyi bekliyoruz.

- Fed, Kongre tarafından kendisine verilen borç verme güçlerine göre hareket ediyor.

- Fed bağış yapamaz ve yasalara göre, borç ödeme yeterliliği olmayan şirketlere kredi veremez.

- Ekonomiyi yeniden açmaya büyük olasılıkla yakında başlayacağız.

- Bugün ekonomide olağanüstü belirsizlik var ve bunun nedeni virüsün kontrol altına alınması için gereken sürenin ne kadar olduğu konusundaki belirsizlik.

- İkinci çeyrek için veriler bugüne kadar gördüğümüz her şeyden daha kötü olacak. İkinci çeyrekte işsizlik yüksek bir orana gelecek, kaça geleceği belirsiz

- Üçüncü çeyrekte ise önemli büyüme görebiliriz, ancak virüsün yeniden tırmanması riski de var.

- Ekonomik tahminler olağandışı bir şekilde çok belirsiz. Ekonomi hızla daralıp işsizlik artacak. İşsizlik azınlıklar ve gelir piramidininin en altındakiler için çok daha hızlı arttı. Milyonlarca insan işini kaybediyor. Tam istihdamdan kısa bir sürede iki haneli işsizlik rakamlarına geldik.

- Sıfıra yakın faizler, şirketlerin kapalı olduğu bir dünyada tek başına çözüm olamaz. Kredi akışı iyileşme için ortamı hazırlamamızda kritik önem taşıyor.

- Davranışsal değişim ancak insanlar güvenle dışarı çıktığında ve normal faliyetlerine döndüğünde olacak. Hızla olacak birşey değil bu.

- Ekonomiye uzun vadeli zararın kısıtlanmasına yönelik adımlar atılması önemli.

- Kişisel fikrim, mali düzenin sağlanmasına ilişkin sıkılaştırıcı düzenlemeleri düşünmenin vakti değil. Ben de bunun savunucusuydum Fed’den önce de yıllarca. Fakat şu an federal bütçe hakkında endişe etmenin vakti değil, hedef bugün yaşanan bu mücadeleyi kazanmak. Kongre ABD federal hükümetinin mali gücünü kullanmalıdır.

Fed, faiz kararını açıkladı