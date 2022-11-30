Powell faiz indirimi umutlarını söndürmeye çalıştı

Kaynak: dunya.com

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini duyurdu.

Powell, Washington'daki Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, faiz artış hızı ve ülkedeki enflasyon ortamını masaya yatırdı.

Fed Başkanı, konuşmasında, enflasyonla mücadelenin ne zaman biteceğine ilişkin soruların yanıtsız kaldığına dikkat çekti. “Enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı yumuşatmak mantıklı” diyen Powell, faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceği sinyalini verdi.

Fed başkanı Powell temkinli

İhtiyati duruşu bırakmayan Powell, "Basitçe daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunu söyleyeceğim.Tarih, politikayı zamanından önce gevşetmeye karşı güçlü bir şekilde uyarıyor. İş bitene kadar yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Powell'ın müdahalesi, yatırımcıların Fed'in yüksek fiyatlarla mücadelede cesaretini kaybettiğine dair iddiaları nedeniyle, S&P 500'ün geçen yılın yaz aylarından bu yana ilk kez arka arkaya aylık kazançlar elde etme yolunda ilerlediği bir piyasa rallisinin ardından geldi.

Yatırımcılar, bu ayın başlarında yayınlanan ve aylardır ilk kez beklentilerin altında kalan ekim ayı enflasyon raporuyla moral bulmuştu.

Ancak Çarşamba günü Powell, bir aylık verilere çok fazla anlam yüklenmemesi konusunda uyardı. Bunun yerine "enflasyonun gerçekten düştüğüne dair rahatlık sağlamak için önemli ölçüde daha fazla kanıt" gerekeceğini vurguladı.

Fed ve diğerlerinin enflasyon tahminleri "önümüzdeki yıl önemli bir düşüşe" işaret ederken, merkez bankasının geçmişte yanlış projeksiyonlarla defalarca yanlış yönlendirildiği uyarısında bulundu.

"Gerçek şu ki, enflasyonun önündeki yol oldukça belirsizliğini koruyor" diyen Powell, Fed'in henüz daha yavaş enflasyona dair "net bir ilerleme" görmediğini de sözlerine ekledi.

Powell'ın kasvetli tonuna rağmen, hisse senetleri çarşamba günü konuşma sırasında seansın en yüksek seviyelerine yükselirken, faiz oranı beklentileriyle hareket eden iki yıllık getiri kabaca yatay seyretti.