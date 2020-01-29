Powell: Koronavirüs global görünüm için risk oluşturabilir

29 Ocak 2020

Fed, piyasaların beklentisi dahilinde faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Bu kararın ardından finans piyasaları Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklamıştı. Powell'ın açıklamalarında tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüsüne ilişkin demeçleri en fazla merak edilen konuların başında geliyordu.

Powell: Koronavirüsü risk oluşturabilir

Basın toplantısının başında küresel büyüme ve ticaretin istikrar kazandığına dair işaretler olduğunu ifade eden Fed Başkanı Powell, koronavirüsü gibi endişeler olduğunu söyledi. Powell, koronavirüsünün küresel görünüm için risk oluşturabileceğini ifade etti.



Powell'ın basın toplantısından satır başları şöyle:

- Ticaret ile ilişkili bazı belirsizlikler iyileşti

- Global büyümenin istikrar kazandığına dair işaretler var

- Ancak koronavirüs gibi başka endişeler var.

- Temel göstergeler güçlü hanehalkı harcamalarını destekliyor

- Enflasyonun gelecek birkaç ayda yüzde 2'ye yakın hareket etmesini bekliyoruz

- Fed, enflasyonun ısrarla yüzde 2 seviyesinin altında kalmasından kaçınmaya kararlı

- Cari para politikası büyümeyi desteklemek için uygun

- Repo operasyonlarını en azından Nisan boyunca devam ettireceğiz

- Aktif repo operasyonları tarafından oynanan rol zaman içinde azalacak

- Para piyasası planlarını şartların gerektirdiği şekilde ayarlayacağız

- Para piyasasında şartları yakından izlemeyi sürdüreceğiz

- Enflasyona ilişkin ifadede değişiklik, Fed'in enflasyonun ısrarla yüzde 2'nin altında kalmasını istemediğini açıkça işaret etme ihtiyacını yansıtıyor

- Enflasyonun yüzde 2'nin altında seyretmesinden tatmin olmuyoruz, yüzde 2 tavan değil

- Koronavirüs global görünüm için risk oluşturabilir

- Fed, repo operasyonunda bir noktada minimum teklif oranını artıracak

- Reponun faiz kontrolünü destekleme rolü oynaması mümkün

- Vergi döneminde rezerv dalgalanmaları olmasını bekliyoruz, Fed daha fazla detay sağlayacak ve süreci sorunsuz tutacak

- Rezervler işaret edilen zamanın büyük bölümünde 1,5 trilyon dolardan önemli oranda yukarıda olacak

- Rezervlerin ikinci çeyrekte bol bir seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz.

- Niyetimiz rezervleri bol bir seviyeye döndürmek

Fed, faizleri değiştirmedi