Powell: Negatif faizler ABD’de cazip bir politika değil

13 Mayıs 2020

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde güncel ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalar yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünümün yüksek oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu vurguladı. Powel, son günlerde Başkan Trump tarafından da dile getirilen negatif faiz için, "ABD’de cazip bir politika değil" dedi.

Powell, pandeminin bir sonraki fazını değerlendirdiği konuşmasında ekonomik faaliyetlerdeki bozulmanın ölçek ve hızının benzersiz olduğunu ve uzun bir süre zayıf büyüme görülebileceğini söyledi. Powell’in sonuçlarına değindiği Fed anketine göre ABD’de 40 bin doların altında yıllık geliri olan hane halklarının yüzde 40’ı işini kaybetti.

Sürdürülebilir bir mali politikanın da önemine dikkat çeken Powell, “Ülkenin borçtan daha hızlı büyümesi gerekiyor, uzun vadede kademeli olarak borcun GSYH’ye oranını düşürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Powell, Başkan Trump'ın dile getirdiği negatif faiz konusunda, "Negatif faizler ABD’de cazip bir politika değil. Bir aracın işe yaraması için sözlü yönlendirmelerimiz var ve bunların işe yaradığını görüyoruz. Aynı zamanda negatif faizlerin etkili olmadığına dair kanıtlarımız var. Ancak bu zaten orta vadede sorun yaratabilecek bir şey - bankaların ekonomiye olan etkilerini azaltmak anlamına geliyor bu. Şu an için bu bizim dikkate aldığımız bir şey değil. Biz mevcut araç kutumuzu kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Uzun süren işsizliğin insanların hayatlarını gölgeleyebildiğini belirten Powell, "İflaslar da olacaktır ve bu gibi gelişmeler ekonomileri yıllar boyunca baskılayabilir" ifadelerini kullandı.

Powell'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"- Toparlanma yoluna girene kadar ekonomiye yardım için tüm araçları kullanacağız.

- Fed'in ekonomiye yardım için başka tedbirler alması gerekebilir.

- Ek mali destek maliyetli olabilir, ancak buna değer.

- Mali politika kararları sadece seçilmiş yetkililer tarafından verilebilir.

- Krizin yol açtığı bozulmaların uzayan problemler getirmemesini sağlamak gerekli.

- Toparlanmanın yoluna girmesi zaman alabilir.

- Ekonomide daralma ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülenlerin en kötüsü.

- Koronavirüsün etkisi bunu üstlenme kabiliyetleri en olanları üzerine düştü.

- Fed'in kredi verme gücü var, mali kararlar ise seçilmiş liderlerin.

- Koronavirüs krizine ABD'de politika yanıtı hızlı ve güçlü oldu.

- Krize mali politika yanıtı savaş döneminden bu yana görülenlerin en hızlısı.

- Ekonomi politikası yanıtı zamanında ve uygun büyüklükteydi.

- Cari ekonomik problemler herhangi bir modern dönem ile karşılaştırılamaz.

- Kriz sona erdiğinde, Fed olağanüstü destek araçlarını bitirecek, kapatacak.

- Fed, son yıllarda istihdam ve enflasyon hakkında bazı temeller öğrendi.

- Gelecek ay veya sonrası, işsizlik zirve yapacak.

- İşsizlik keskin şekilde düşebilir ama 2018 ve 2019 seviyelerinin üstünde devam etmesi muhtemel.

- Fed, mali politikada resmi rol oynamıyor.

- Ekonomik toparlanmanın şekil alması için birkaç aydan fazla zaman gerekebilir, yavaş toparlanma Fed'in daha fazla şey yapması gerektiği anlamına gelebilir.

- Eğer çok sayıda küçük işletme başarısız olursa, ABD bazı temelleri kaybeder.

- Şimdi mali sürdürülebilirliği öncelikli yapmanın zamanı değil.

- Negatif faiz cazip değil.

- Negatif faizin etkinliği konusunda karışık kanıt var.

- Fed'in krize yanıt vermek için iyi araç kitleri var, bunları kullanıyor.

- Uzun vadede daha çok mali teşvik ihtiyacı olabilir.

- Fed, yenilikçi ve koşullar geliştikçe uyum sağlamaya istekli.

- Negatif faiz değerlendirdiğimiz bir konu değil.

- Fed, uzun zaman şirketler için büyük yardımcı olacak ama zamanla daha fazla mali yardım gerekecek.

- Swap piyasalarının küresel mali piyasalar üzerinde sakinleştirici etkisi var.

- Değişen koşullara adapte olmak için tüm araçları kullanacağız."