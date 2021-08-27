Powell sinyali verdi: Delta, tapering'i öteleyebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, “17 aydır yaşamakta olduğumuz pandemi ekonomide çok büyük bir şok yarattı ve bu pandemiden çıkış kolay olmadı. Özellikle etkin aşıların rekor sürede bulunmasını sağlayan ilaç sektöründen sahada en kritik işlerde çalışanlara büyük çabalarla bugünlere gelindi" dedi.

Powell'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Hanehalkları harcamalarını bu dönemde hizmetlerden imal edilmiş ürünlere kaydırdı."

"Pandemi sadece sağlığı ve yaşamlarımızı değil ekonomileri de tehdit etmeye devam ediyor."

"Geçen yılın ikinci çeyreğindeki sert daralmanın ardından, İyileşmenin hızı beklentilerimizi de aştı. Ancak enflasyon da beklentilerimizin üzerinde geldi. İstihdamda yaşanan düşüş tekrar artışa geçti ancak adil bir şekilde olmadı bu. Bazıları pandemide daha ağır bir yük altında kaldı."

"Toplam istihdam pandemi öncesine göre 6 milyon aşağıda hala ve bunun 5 milyonu bastırılmış hizmet sektöründe."

"Pandemi bulaşmış arz zincirlerine rağmen talebin güçlü artması bazı dayanıklı mallarda ürünlerin fiyatını çok artırdı."

"Enflasyon artışındaki yükselişler dar bir ürün grubundan kaynaklanıyor. Sadece dayanıklı mallar 1 puan ekliyor. Enerji fiyatlarındaki artış da son 12 aylık enflasyon verisine 0,8 puan ekliyor . Enflasyon için gördüğümüz 12 aylık dönemde artış zamanla düşecektir."

"Enflasyonel baskıların ekonomiye daha da yayıldığını görürsek endişe etmeliyiz."

"Kısıtlamalar azaldıkça da bu baskıların bazı ürün gruplarında azalmaya başladığını görüyoruz ."

"Ücret artışları hayat standartlarını da korumak için zaruridir. Eskisi gibi ücret artışlarının enflasyon getireceği dönemde yaşamıyoruz. Ücret büyümesinin de enflasyon beklentilerimizle paralel olduğu görüşündeyiz."

"Para politikamız uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefine odaklanması önemli. Bugünkü önlemlerimiz bu uzun vadeli hedefle örtüşüyor. Yönetimin ortak enflasyon beklentileri anketinde enflasyonun yüzde 2’yi geçtikten sonra tekrar yüzde 2’ye gerileyeceği öngörülüyor."

"Teknoloji, küreselleşme ve demografik etkenler nedeniyle gelişmiş ekonomilerde 90’ların sonundan bu yana yüzde 2’nin altında seyretti. Deflasyonel bir trend tamamen ortadan kalkmış değil ve şu anda enflasyonda görülen artışlar geçici etkenlerden kaynaklanıyor."

"1950’lerden 1980’lere geçen dönem bugün yaşadıklarımızla ilgili 2 ders veriyor: Para politikalarının enflasyona etkisi ancak 1 yıl gibi bir sürede görülür. Bugün istihdam piyasasında hala tam iyileşme olmadığı için şimdi destekleri çekmek yanlış bir hamle olur. Tarih bize ama şunu da öğretir, enflasyonun çok artmasına izin vermek de olumsuz sonuçlara yol açabilir. ABD’de bir dönem oldu, enflasyon düşerken, çekirdek enflasyonda artış yaşanmıştı. Şu anda yüksek enflasyon riski olmadığı görüşündeyiz."

"Bazı arz-talep uyuşmazlığı sorunları dengeye oturmaya başladı. Ancak Delta riskleriyle de karşı karşıyayız. Şu anda para politikalarımız doğru bir çizgidedir."



"Komite sık sık dile getirdiğimiz gibi Fed’in destekleri tam iyileşme gerçekleşene kadar devam edeceği görüşünü yinelemektedir. Geçen yıl aldığımız para politikaları doğru kararlardır ve bizi bugünkü zorluklara karşı da hazırladı. Bence enflasyon için hedefe doğru “kaydadeğer bir ilerleme” olduğu net. İstihdam piyasasında da hedefe doğru bir ilerleme var. Temmuz toplantısında birçok üye gibi ben de ekonominin beklenenden daha da güçlü iyileşmesi nedeniyle bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasının uygun olacağı görüşündeydim. Bu ayın başında daha da fazla ilerleme oldu. Ancak Delta varyantının da daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Tüm riskleri değerlendirerek taperinge verilerle karar verilecek."

"Tapering’ın hızı doğrudan bir sinyal vermeyecek faizlerin ne kadar artacağına ilişkin. Fed faiz oranlarını tam hedeflere yaklaşana kadar sıfıra yakın tutacağız."

"Pozitif bir notla bitireceğim: Güçlü bir istihdam pazarı toplumumuzun faydasınadır. Yüksek istihdam ve yüksek istihdama katılım hedeflerine ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşacağız."

Fed olarak hedeflerinden biri olan tam istihdama ilişkin bir grafik de yayınlayan Powell “İstihdam piyasası iyileşiyor ancak iyileşmenin tamamlanmasına daha çok var” başlığını öne çıkarmıştı.

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda merakla beklenen konuşmasıyla ABD borsaları yükseldi, ABD tahvil faizleri ve dolar düştü, içeride dolar/TL ise gün içi en düşük seviyeye geriledi.