Powell sonrası dolar geriledi

11 Ocak 2019

KOBİ Değer Kredisinin Hazine'ye yük getirmeyeceğinin anlaşılması ve Hazine'nin tahvil ihracına gelen yüksek talep TL'ye destek olurken, kur dün 5.40'a kadar geri çekildi. Fed'in yavaşlayacağı ve küresel ekonomiye daha fazla zarar verebilecek bir ticaret savaşı yaşanmayacağı beklentisi de TL lehine.

Dolar/TL, yıla 5.27 civarında başladıktan sonra yukarı yönlü hareket etmiş ve çarşamba gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5460'a kadar yükselmişti.

Bugüne 5.42'nin hemen altında başlayan dolar/TL saat 09:21'de yüzde 0,30 artışla 5.4340'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.2650'de yer aldı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından bu sabah dolar endeksi ise yüzde 0,17 ekside 95.38 seviyesinde.

Yurt içi piyasalarda bugün cari denge verileri izlenecek. Ekonomistlerin 2018 yılı Kasım ayı cari işlemler beklentisi 1 milyar 46 milyon dolar fazla yönünde. TCMB, ödemeler dengesi verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verileri takip edilecek. ABD aralık ayı TÜFE rakamları saat 16:30'da duyurulacak.

"Jeopolitik riskler iyimserliği sınırlayabilir"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Fed Başkanı Powell'ın Washington'da yaptığı açıklamaların bilinen noktaların değişimine işaret etmediğini söyleyerek, "Başkan tarafından dün verilen mesajların içerisinde yenilik içeren tek başlık hükümetin kapalı olması durumunun yarattığı endişedeki katsayı artışı olarak not edilebilir. Öte yandan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yansıyan mesajlar her ne kadar iyimserlikte yatırımcıları beklenen ölçekte tatmin edemese de terste bırakma durumunu da öne çıkarmıyor" dedi.

Global ekonomiye dair risklerin hala devam etmesine karşın kısa vadeli işlemlerde dış piyasalardaki iyimserliğin yurt içi varlıklara da yansıyabileceğini ancak politik ve jeopolitik haber akışının bunu bir miktar sınırlayabileceğini söyleyen Gödek, "Dolar/TL'de 5.30-5.50 bandının zamana yayılır şekilde korunmasını, kısa vadede 5.60 bölgesinin yükselişlerde direnç olarak öne çıkmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Powell: Fed'in sabırlı olma kabiliyeti var

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in para politikası konusunda sabırlı olma kabiliyeti bulunduğunu ifade etti ve faizlerin bu yıl iki kez artırılması yönünde tavsiyede bulunan politika yapıcıların öngörülerinin önemini azalttı.

Powell ayrıca, Başkan Donald Trump'ın kendisinin performansı konusunda yönelttiği eleştirilerden endişe duymadığını söyledi. Beyaz Saray'dan görüşme talebi gelirse buna uyacağını da ifade etti.

Trump Davos'a katılmayacak

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı olması nedeniyle İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu. Kapanma 21. güne girerken henüz duvar bütçesi üzerinde uzlaşılmış değil. Bundan önceki en uzun kapanma rekoru da yine 21 gün ile Bill Clinton başkanlığında yaşanmıştı.

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