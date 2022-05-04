Powell'dan 2 toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı

Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçti.

Fed'in ana politikasının enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek olarak devam ettiğini hatırlatan Powell Enflasyon yukarı yönlü şok yarattığı ve daha fazlası yolda olduğunun sözlerine ekledi. Halihazırda oldukça belirsiz olan artımı daha belirsiz hale getirmekten kaçınacaklarını aktaran Powell, "İleri dönük yönlendirmed6e bulunmak zor, verileri değerlendirmek için alan bırakıyoruz. Gerektiğinde politikada değişiklikler yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"75 baz puan artış düşünülen bir şey değil"

Ekonomi daha sıkı para politikasını kaldırabileceğini ifade eden Powell, "Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada. 75 baz puan faiz artırımı değerlendirilen, aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil."