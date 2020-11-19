PPK öncesi hisse senedi yatırımcısı satışta

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesinde hisse senedi piyasasında satıcılı bir seyir hakim. Güne önceki kapanışa göre yatay başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılıştaki 1.293 puandan 1.283 puana kadar geriledi. Yaşanan geri çekilmede faiz kararı öncesinde riskten kaçınan yatırımcıların satışları etkili oluyor.

Son günlerin en hareketli hisselerini barındıran BİST Bankacılık endeksinde de kayıplar yüzde 1,3 düzeyine kadar ulaştı.

Tüm zamanların rekoruyla kapanmıştı

Dün, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, COVID-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, 21-22 Kasım'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.