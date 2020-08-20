PPK öncesinde piyasalarda son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası 7,20'ye kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 7,29'dan değerleniyor. 8,54'e kadar çekilen euro/TL 8,,63'ten el değiştiriyor. Piyasaların odağında ise Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.
Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrilirken küresel piyasalarda ise negatif bir seyir yaşanıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma gününe işaret ederek bir müjde açıklayacağını duyurmasıyla başlayan hareketlilik dolar/TL ve euro/TL'de sert düşüşler yaşanmasını sağladı. Dolar/TL 7,20'ye kadar çekilirken euro/TL 8,58'e gerilerken Borsa İstanbul ise yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.
TL'deki dün yaşanan değer artışının bir kısmı bu sabah saatleri itibarıyla geri alındı. Dolar/TL 7,29'a; euro/TL ise 8,64'ten değerleniyor.
Küresel piyasalarda negatif seyir
Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye yönelik temkinli bakış açısı, Çin ile yaşanan gerilim ve yeni koronavirüs vakaları nedeniyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,24 gerilerken S&P 500 endeksinin vadeli kontratları yüzde 0,61 geriledi.
Avustralya borsası yüzde 1 civarı; Çin borsası yüzde 0,8 Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 düştü. Güney Kore borsası Seul'deki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yüzde 2,11 düşüş kaydetti.
Altın fiyatları 2.000 doların altında yükselişte
Altın Fed'in koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküşten toparlanmanın, son derece belirsiz
olduğu endişelerini artırarak risk iştahını baskılamasının ardından önceki işlem günündeki
kayıplarını toparladı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 3,5'ten fazla gerileyerek bir haftanın dip
seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,9 artışla 1.946 dolara yükseldi.
Petrol fiyatları düşüyor
Petrol fiyatları başlıca petrol üreticilerinin koronavirüsün krizinin uzaması halinde
talepte toparlanmaya yönelik risk uyarısında bulunmalarıyla düşerken ABD ham petrol stokları
beklentilerin altında geriledi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı önceki seansta yüzde 0,2 geriledikten
sonra bugün yüzde 0,8 düşüşle 45,01 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü dün hafif yükseldikten sonra bugün yüzde 0,9 düşüşle 42.55 dolara
geriledi.
ABD borsaları Apple öncülüğünde rekorla kapandı
Fed politika yapıcıları ABD'nin toparlanmasına ilişkin belirsizlikleri vurgulayıncaya kadar
piyasadaki risk iştahı yüksek seviyedeydi. S&P 500 ve Nasdaq, büyük ölçüde Apple Inc. öncülüğünde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Apple hisseleri yüzde 1,4 yükselişle piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan halka açık ilk ABD
şirketi olurken, perakendeci Target ve Lowe'un güçlü bilançoları da risk iştahını artırdı.
Ancak risk iştahı, bazı Fed üyelerinin istihdamdaki toparlanma zaten yavaşladığı için ek
gevşeme gerekebileceğini söylemesinin ardından hızla azaldı.