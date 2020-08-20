PPK öncesinde piyasalarda son durum

20 Ağustos 2020

Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrilirken küresel piyasalarda ise negatif bir seyir yaşanıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma gününe işaret ederek bir müjde açıklayacağını duyurmasıyla başlayan hareketlilik dolar/TL ve euro/TL'de sert düşüşler yaşanmasını sağladı. Dolar/TL 7,20'ye kadar çekilirken euro/TL 8,58'e gerilerken Borsa İstanbul ise yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

TL'deki dün yaşanan değer artışının bir kısmı bu sabah saatleri itibarıyla geri alındı. Dolar/TL 7,29'a; euro/TL ise 8,64'ten değerleniyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye yönelik temkinli bakış açısı, Çin ile yaşanan gerilim ve yeni koronavirüs vakaları nedeniyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,24 gerilerken S&P 500 endeksinin vadeli kontratları yüzde 0,61 geriledi.



Avustralya borsası yüzde 1 civarı; Çin borsası yüzde 0,8 Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 düştü. Güney Kore borsası Seul'deki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yüzde 2,11 düşüş kaydetti.

Altın fiyatları 2.000 doların altında yükselişte



Altın Fed'in koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküşten toparlanmanın, son derece belirsiz

olduğu endişelerini artırarak risk iştahını baskılamasının ardından önceki işlem günündeki

kayıplarını toparladı.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 3,5'ten fazla gerileyerek bir haftanın dip

seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,9 artışla 1.946 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları düşüyor

Petrol fiyatları başlıca petrol üreticilerinin koronavirüsün krizinin uzaması halinde

talepte toparlanmaya yönelik risk uyarısında bulunmalarıyla düşerken ABD ham petrol stokları

beklentilerin altında geriledi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı önceki seansta yüzde 0,2 geriledikten

sonra bugün yüzde 0,8 düşüşle 45,01 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü dün hafif yükseldikten sonra bugün yüzde 0,9 düşüşle 42.55 dolara

geriledi.

ABD borsaları Apple öncülüğünde rekorla kapandı



Fed politika yapıcıları ABD'nin toparlanmasına ilişkin belirsizlikleri vurgulayıncaya kadar

piyasadaki risk iştahı yüksek seviyedeydi. S&P 500 ve Nasdaq, büyük ölçüde Apple Inc. öncülüğünde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.



Apple hisseleri yüzde 1,4 yükselişle piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan halka açık ilk ABD

şirketi olurken, perakendeci Target ve Lowe'un güçlü bilançoları da risk iştahını artırdı.

Ancak risk iştahı, bazı Fed üyelerinin istihdamdaki toparlanma zaten yavaşladığı için ek

gevşeme gerekebileceğini söylemesinin ardından hızla azaldı.