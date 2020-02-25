Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin "Proje Finansmanı İstatistikleri" açıklandı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgileri içeren rapor, 20 banka verisinden oluşuyor.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2019 dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 439 milyar liraya yükseldi. Risk bakiyesinin 400 milyar lirası nakdi, 39 milyar lirası gayri nakdi kredi şeklinde kullandırıldı.

Toplam taahhüt miktarı 538 milyar liradan (102 milyar dolar) 516 milyar liraya (87 milyar dolar) geriledi. Söz konusu tutar, dolar bazında yüzde 18 geriledi.

Proje finansmanı kredilerinin yüzde 42'si enerji, yüzde 30'u altyapı, yüzde 10'u gayrimenkul sektörüne kullandırıldı. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 18 oldu.

Aralık 2018 itibarıyla 81 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, geçen yılın sonunda yüzde 9'luk düşüşle 74 milyar dolara indi.

Altyapı sektöründe risk bakiyesi değişmeyerek 24 milyar dolar oldu. Aynı dönem itibarıyla dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 18, enerji sektöründe yüzde 13, diğer sektörlerde ise yüzde 15 azaldı.