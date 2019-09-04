Proje finansmanı riskleri yüzde 13 arttı

04 Eylül 2019

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Haziran 2019 dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi ve 444 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) raporuna göre, risk bakiyesinin 402 milyar TL’si nakdi, 42 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırıldı.

Toplam taahhüt miktarı 503 milyar TL’den (110 milyar dolar) 519 milyar TL’ye (90 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 18 geriledi.

Raporda şu bilgiler verildi:

"Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 43’ü enerji, yüzde 29’u altyapı, yüzde 10’u gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 18’dir.

Haziran 2018 itibariyle 86 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Haziran 2019 dönemi itibariyle yüzde 10’luk düşüşle 77 milyar dolara gerilemiştir.

Altyapı sektöründe risk bakiyesi yüzde 2 artarak 22 milyar dolardan, 23 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 24, enerji sektöründe yüzde 10, diğer sektörlerde ise yüzde 23 gerilemiştir."