Protesto edilen senet ağustosta azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2020’de protesto edilen toplam 37 bin adet senedin parasal tutarı 719 milyon TL oldu. Ağustos ayında geçen senenin aynı ayına göre, protesto edilen senet adedi ve tutarı sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 56 azaldı. Bir önceki aya göre senet adedi yüzde 8, senet tutarı yüzde 17 düştü.



2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde protesto edilen toplam 423 bin adet senedin tutarı 8 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 35, tutarı ise yüzde 43 geriledi.



Protesto edilen senet sayısında İstanbul lider



Ocak-Ağustos 2020 döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 32,9’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile İzmir, yüzde 4,3 ile Konya ve yüzde 3,6 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.