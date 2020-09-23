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Protesto edilen senet ağustosta azaldı

Türkiye Bankalar Birliği, protesto edilen senet tutarı ve sayısında ağustos ayında düşüş yaşandığını açıkladı.

Protesto edilen senet ağustosta azaldı
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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan  açıklamaya göre, Ağustos 2020’de protesto edilen toplam 37 bin adet  senedin parasal tutarı 719 milyon TL oldu. Ağustos ayında geçen  senenin aynı ayına göre, protesto edilen senet adedi ve tutarı  sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 56 azaldı. Bir önceki aya göre senet adedi  yüzde 8, senet tutarı yüzde 17 düştü.

2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde protesto edilen toplam 423 bin  adet senedin tutarı 8 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi  bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 35, tutarı ise yüzde 43  geriledi.

Protesto edilen senet sayısında İstanbul lider

Ocak-Ağustos 2020 döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto  edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa  oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde  32,9’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile İzmir, yüzde 4,3 ile Konya ve yüzde 3,6 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller  ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.

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