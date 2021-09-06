Protesto edilen senet sayısı ve tutarı temmuzda geriledi
Temmuz 2021’de protesto edilen toplam 35 bin adet senedin parasal tutarı 910 milyon TL oldu. Temmuz ayında senet adedi bir önceki aya göre yüzde 3, senet tutarı ise yüzde 17 azaldı.
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde protesto edilen toplam 256 bin adet senedin tutarı 7,6 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 gerilerken, senet tutarı ise yüzde
13 arttı.
En az protesto edilen il Tunceli
2021 yılı Ocak - Temmuz döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 39,5’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9,6 ile Ankara, yüzde 6,1 ile İzmir, yüzde 4,3 ile Bursa ve yüzde 3,5 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt oldu.