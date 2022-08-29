Protesto edilen senet tutarı 999 milyon TL

Temmuz ayında protesto edilen toplam 25,3 bin adet senedin parasal tutarı 999 milyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında senet adedi bir önceki aya göre yüzde 2, tutar ise yüzde 10 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde protesto edilen toplam 184 bin adet senedin tutarı ise 6,09 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, senet adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28, senet tutarı ise yüzde 15 geriledi.

İl bazında protesto edilen senetler

2022 yılı Ocak - Temmuz döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30,5’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 14,7 ile Ankara, yüzde 4,7 ile İzmir ve Konya ve yüzde 3,6 ile Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis Bayburt ve oldu.