Protesto edilen senet tutarı mayısta geriledi

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Mart 2021’de protesto edilen toplam 34 bin adet senedin parasal tutarı 777 milyon TL oldu. Şubat ayında geçen senenin aynı ayına göre, protesto edilen senet adedi ve tutarı sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 31 azaldı. Bir önceki aya göre senet adedi yüzde 2 artarken, senet tutarı yüzde 1 geriledi.

Ocak-Mart 2021 döneminde protesto edilen toplam 101 bin adet senedin tutarı 3,2 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39, tutarı ise yüzde 15 geriledi.

Protesto edilen senetlerin yarısı İstanbul'da

2021 yılı Ocak - Mart döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 45,8’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10,7 ile Ankara, yüzde 3,7 ile İzmir, yüzde 3,3 ile Antalya ve yüzde 3,2 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt oldu.