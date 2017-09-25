Protestolu senet sayısı azaldı, tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, yılın 8 ayında toplam 621 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin parasal tutarı 8,1 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 9 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul oluştururken, İstanbul'u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt şeklinde sıralandı.