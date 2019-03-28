Protestolu senette yüzde 59 artış

28 Mart 2019

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, şubat ayında protesto edilen toplam senet sayısı önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 82 bin adet oldu. Bu senetlerin toplam tutarı da yüzde 59 artışla 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Protestolu senet sayısı ve tutarı bir önceki aya göre ise azaldı. Ocakta protesto edilen toplam 98 bin senedin parasal tutarı 2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

2019 yılının ilk iki ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak da Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane oldu.