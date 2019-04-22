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QNB, emlak yatırımcılarını Türkiye'ye getirecek

Katar Ulusal Bankası, Türkiye'de emlak danışmanlığı hizmeti vermek üzere bir Türk firması ile anlaştı.

QNB, emlak yatırımcılarını Türkiye'ye getirecek
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Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en büyük finansal kuruluş olan Katar Ulusal Bankası (QNB), müşterilerine Türkiye pazarında emlak danışmanlığı hizmeti sağlamak üzere Türk emlak firması Realty World Turkey ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, yatırımcıların daha çok tercih ettiği İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir ve Yalova şehirlerine odaklanılacak.

Ticaret Bakanlığı sitesinde yer alan habere göre, Realty World 33 bölgede 160 danışmanlık ofisi ve 1500 emlak danışmanı ile hizmet veriyor. QNB iseKatar, İngiltere, Fransa, Lübnan, Türkiye ve Ürdün'de sınır ötesi konut kredisi hizmeti sunuyor.

Dunya.com

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