QNB Finansbank 2022 yılında da Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağladı

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank Q.P.S.C.’nin Türkiye’deki iştiraki, QNB Finansbank, 2022 yılında bankacılık faaliyetleri, sendikasyon kredileri, reel sektör destekleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürdü. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılında banka olarak reel sektörü desteklemeye devam ederken, sürdürülebilirlik çalışmaları ile geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı. Tan, 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



31 Aralık 2022 itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri, 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 62 artarak 601 milyar 755 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 72 oranında artış kaydederek 344 milyar 957 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 80 oranında artarak 384 milyar 58 milyon TL’ye çıktı. 2022 yılında bankanın net dönem karı 17 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti.