QNB Finansbank 9 ayda 1.2 milyar TL kâr etti

26 Ekim 2017

QNB Finansbank, 2017’nin üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde toplam aktiflerini 119 milyar 987 milyon TL’ye yükselten QNB Finansbank’ın dokuz aylık net dönem kârı 1 milyar 233 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın 3. çeyrek net dönem kârı ise 422.9 milyon lira olarak kaydedildi.

Bankanın 2016 yılının sonuna kıyasla toplam krediler yüzde 26 oranında artarak 79 milyar 4 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 21 oranında artarak 63 milyar 90 milyon TL’ye ulaştı.

Bankanın 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde net faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 4 milyar 158 milyon TL’ye ulaşırken, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 25 artarak 1 milyar 247 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yılsonuna göre yüzde 15 oranında artarak 11 milyar 667 milyon TL’ye çıkarken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,56 olarak açıklandı.

Bankanın 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "QNB Finansbank olarak ekonominin tüm sektörlerini ve iş hayatındaki tüm katmanları desteklemeye devam ediyoruz. European Bank for Reconstruction and Development’ın (EBRD-Avrupa Kalkınma Bankası) kadın girişimcilere destek programı Women in Business kapsamında, kadınların sahibi veya yöneticisi olduğu işletmelere kullandırmak üzere 55 milyon dolar kredi sağladık. EBRD’nin 300 milyon euroluk Kadın Girişimcilik Programı altında aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası olduk. Toplam kadın girişimcilik kaynağımız, bu yeni dilimle 100 milyon euroya ulaştı. Bugün 30. yaşını kutlayan bankamız Türkiye’de ve dünyada hatta bankanın kendi yapısında dahi birçok değişiklik yaşamasına rağmen özünü kaybetmeden kendi kültürel değerlerine bağlı kalarak yoluna devam etmektedir" dedi.