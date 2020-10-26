QNB Finansbank, Hemenal Finansman'daki hisselerini satacak
QNB Finansbank, Hemenal Finansman'daki hisselerinin tamamını satacağını bildirdi.
QNB Finansbank, Hemenal Finansman'daki hisselerinin tamamını satacağını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu'nca, QNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100'üne sahip bulunduğumuz Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerimizin tamamının satılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda, Bankamız'a ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna satışı için bir pay devri sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir bedeli Kapanış Tarihi öncesindeki son aysonu bilançosundaki özkaynak tutarına göre belirlenecektir. Şirket hisselerinin devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir."