QNB Finansbank, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

01 Mayıs 2018

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group)’un Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2018’in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Bankanın 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla toplam aktifleri yıl sonuna kıyasla yüzde 8 artarak 135 milyar 574 milyon TL’ye ulaştı. 2017 yıl sonuna kıyasla canlı krediler yüzde 6 oranında artarak 86 milyar 469 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 5 oranında artarak 68 milyar 343 milyon TL’ye ulaştı. Banka’nın net dönem kârı 529 milyon TL oldu.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 12 milyar 735 milyon TL’ye ulaşırken; bankanın 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,62 olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaştıklarını belirterek, “QNB Finansbank olarak 2018 yılının ilk üç ayında da sektörün üzerinde bir ivme ile büyümemizi sürdürdük. Gerek kurumsal bankacılık ve proje finansmanı alanında gerekse de KOBİ bankacılığı alanında Türk ekonomisini desteklemeye devam ettik” dedi.

Güzeloğlu, 2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformumuz ile çocuklarımızı matematikten, kodlamaya, sanattan, kültüre bir çok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.