QNB Finansbank ilk çeyrekte 766 milyon lira net kar elde etti

01 Mayıs 2020

QNB Finansbank, 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, QNB Finansbank 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki konsolide olmayan net karı 631 milyon 343 bin TL olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ilk çeyrek rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güzeloğlu, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artık yeni bir dönem yaşadığının altını çizerek, "Salgına karşı yürütülen sağlık alanındaki çalışmaların yanı sıra ekonomide yaşanan dalgalanma için de önemli bir mücadele veriliyor. Biz de QNB Finansbank olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.