QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı

31 Ekim 2019

QNB Finansbank, 2019 yılı 3'üncü çeyrek bilançosunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın 2019 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak, 137 milyar TL’ye ulaştı. 30 Eylül 2019 itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna kıyasla yüzde 11 artarak 174 milyar 192 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 10 artarak 103 milyar 590 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 13 oranında artarak 94 milyar 375 milyon TL’ye çıktı.

2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde, net faiz gelirleri 5 milyar 243 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, bankanın net dönem kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış kaydederek 1 milyar 960 milyon TL’ye ulaştı.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 15 milyar 475 milyon TL’ye ulaşırken; 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bankanın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,79 olarak gerçekleşti.

"Sektörün üzerinde kredi büyümesi sağladık"

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, 2019’un son çeyreğine küresel belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde sağlıklı bir bilanço ve güçlü özkaynak yapısı ile kuvvetli bir şekilde girdiklerini belirterek, “Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güven ile reel ekonomiye katkımızı 2019’da da artırarak devam ettirdik. Sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimiz ile karlılığımızı da korumayı başardık” dedi.

Güzeloğlu, “Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan hikaye anlatıcılığına kadar birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyor; sosyal sorumluluk çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu.