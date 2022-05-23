QNB Finansbank sendikasyon kredisini 'sürdürülebilirlik' temasıyla yeniledi

QNB Finansbank, Mayıs ayında vadesi gelen sendikasyon kredisini yenileyerek uluslararası bankalardan toplam 360 milyon ABD doları finansman sağladı.

QNB Finansbank, 137 milyon ABD doları ve 211,8 milyon euro olmak üzere toplam 360 milyon ABD Doları tutarında kaynak temin etmek üzere 20 Mayıs 2022 tarihinde anlaşma imzaladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, ABD Doları diliminde SOFR+%2,75 ve Avro diliminde ise Euribor+%2,10 olarak gerçekleşti. Elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve QNB Finansbank’ın KOBİ’lere yenilikçi dijital çözümler sunduğu Dijital Köprü platformuna kazandırılan yeni müşteri adedi kriterlerine dayalı olarak gerçekleştirilen borçlanmaya 4 yeni muhabir banka katılım gösterdi. İşlemde sürdürülebilirlik koordinatörü Standard Chartered Bank, borçlanma koordinatörü ise Mizuho Bank oldu.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2022 Mayıs ayında tamamlanan bu işlemin, Türkiye ekonomisine olan inancı ortaya koyduğunu vurguladı. Tan, “Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde iklim değişikliği ile mücadele ve sosyal kalkınmaya destek olacak çözümler sunmayı önceliklendiriyor, iç operasyonlarımızda ise örnek uygulamalara imza atmayı çok önemsiyoruz. Bankamız sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak temin ettiği bu sendikasyon kredisi sayesinde Türkiye ekonomisine 360 milyon dolar seviyesinde kaynak sağlıyor. Uluslararası bankaların ilgisi, Bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde. QNB Finansbank olarak öncülüğünü üstlendiğimiz dijital çözümlerimiz ile müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam ederken, özellikle KOBİ’lerin finansmana ve dijital çözümlere erişim ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bankacılık sektörü olarak en önemli görevlerimizden biri finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik sorumluluğumuz ile beraber sürdürülebilir bir dünyaya yaratacağımız katkılar olacak. Yatırımcılarımızı ve yeni yatırım araçlarımızı bu çerçevede belirlerken, müşterilerimize de ihtiyaçlarına uygun araçları sunmaya devam edeceğiz” dedi.